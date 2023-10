Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 148,10 EUR.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 148,10 EUR nach. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 147,70 EUR ein. Mit einem Wert von 150,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 89.951 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 36,93 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (145,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 1,69 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,64 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

