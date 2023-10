Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 149,00 EUR.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,0 Prozent auf 149,00 EUR nach. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 148,80 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 150,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.808 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 26,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 2,28 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,75 EUR je Aktie aus.

