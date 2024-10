Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit roter Tendenz

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 155,35 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 155,35 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 154,90 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.939 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 12,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 13,55 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,31 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 188,00 EUR an.

Am 01.08.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, nach 1,62 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,90 EUR fest.

