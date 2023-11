Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 155,60 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 155,60 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 156,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,15 EUR. Bisher wurden heute 83.269 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 23,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 135,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 195,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,53 EUR fest.

