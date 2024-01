Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 146,10 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 146,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 143,10 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,90 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 110.506 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 200,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 37,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.805,70 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Aktie aus.

