Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Merck

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 135,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 135,30 EUR abwärts. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,55 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,05 EUR. Bisher wurden heute 28.697 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2025 Kursverluste bis auf 132,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 1,85 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,33 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 183,14 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 14.11.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,80 Prozent auf 5,27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Erholung bei Sartorius-Aktie nach Empfehlung - Merck-Aktie wieder schwach

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt im Plus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück