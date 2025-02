Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Vormittag Verluste

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 135,55 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 135,55 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 134,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 135,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.227 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 12.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 132,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 2,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,14 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 1,70 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,72 EUR fest.

