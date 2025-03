Merck Aktie News: Merck steigt am Nachmittag

Merck im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 136,10 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 136,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 136,30 EUR. Bei 134,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 116.242 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,46 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 180,57 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 06.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,35 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 9,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

