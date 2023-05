Merck Aktie News: Merck verliert am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Merck 159,65 EUR

-1,72% Charts

News

Analysen

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 159,65 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 159,65 EUR. Bei 161,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.955 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 21,28 Prozent niedriger. Bei 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 4,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 210,20 EUR.

Merck veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.198,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 03.08.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,55 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie dennoch freundlich: Darmstädter Merck mit deutlichem Gewinnrückgang

Ausblick: Merck mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Merck-Aktie tiefer: Merck bekommt neue Finanzchefin - Noch-CFO Kuhnert tritt zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA