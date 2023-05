Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Merck 160,70 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 161,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 161,00 EUR. Bei 161,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.541 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 153,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 210,20 EUR.

Am 11.05.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,36 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.293,00 EUR – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.198,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 9,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

