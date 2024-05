Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 168,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 168,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 167,55 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.420 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,40 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit Abgaben von 20,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 187,67 EUR.

Am 15.05.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,27 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

