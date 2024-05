Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 166,95 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 166,95 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 166,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128.506 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 172,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 19,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 187,67 EUR.

Am 15.05.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Merck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

