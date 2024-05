Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 168,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 168,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 169,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 167,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.730 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 172,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,44 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 187,67 EUR je Merck-Aktie an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 5,12 Mrd. EUR, gegenüber 5,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,27 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Merck am 01.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Merck.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

