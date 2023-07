Merck Aktie News: Merck am Vormittag tiefer

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 149,35 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 149,35 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 149,00 EUR. Bei 150,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 5.492 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. 35,79 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,51 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 207,78 EUR für die Merck-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 11.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.293,00 EUR im Vergleich zu 5.198,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Merck die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 9,53 EUR je Aktie aus.

