Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 160,40 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 160,65 EUR. Bei 159,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 55.250 Merck-Aktien gehandelt.

Bei 202,80 EUR markierte der Titel am 11.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 20,91 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,23 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 202,63 EUR.

Merck veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,94 Prozent auf 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

