Merck Aktie News: Merck steigt am Dienstagmittag

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 167,45 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Die Merck-Aktie legte bis auf 167,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.910 Merck-Aktien.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,50 EUR an.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,62 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,90 EUR je Aktie belaufen.

