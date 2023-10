Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 148,25 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 148,25 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.671 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 26,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 145,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 1,79 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 204,00 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.302,00 EUR im Vergleich zu 5.568,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Merck-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Am 14.11.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

