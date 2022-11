Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Das Papier von Merck befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 179,90 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 179,90 EUR ein. Bei 181,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 7.868 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,29 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 17,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 213,20 EUR an.

Am 10.11.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,12 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.805,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.973,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Am 07.03.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2022 10,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

