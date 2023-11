Merck Aktie News: Merck legt am Freitagnachmittag zu

Merck im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 157,15 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 157,15 EUR nach oben. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 158,20 EUR zu. Mit einem Wert von 155,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 170.043 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 16,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 195,63 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,12 EUR je Aktie vermeldet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

