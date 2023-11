Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Vormittag vor

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 156,50 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 156,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.372 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 13,74 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 195,63 EUR.

Am 09.11.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,53 EUR je Aktie belaufen.

