Merck Aktie News: Merck verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 146,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 146,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 147,65 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 146,25 EUR. Bei 146,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 105.000 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 34,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 8,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 183,43 EUR an.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.173,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,90 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,43 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

