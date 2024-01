Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Merck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 146,35 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 146,35 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 146,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.060 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 197,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2023). Mit einem Zuwachs von 34,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 183,43 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Merck dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,43 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

