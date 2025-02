Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag höher

So entwickelt sich Merck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 136,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 136,50 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 136,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 115.675 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 22,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2025 Kursverluste bis auf 132,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 2,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,33 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,14 EUR.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,72 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne