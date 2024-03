Merck Aktie News: Merck verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 156,25 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 156,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 156,00 EUR aus. Bei 156,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.027 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 176,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2023). Gewinne von 13,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 14,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 184,17 EUR angegeben.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 2,12 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR im Vergleich zu 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Merck.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

