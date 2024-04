Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 145,50 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 145,50 EUR abwärts. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 145,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 317.178 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 172,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 18,49 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,83 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,56 EUR je Merck-Aktie belaufen.

