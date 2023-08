Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 160,20 EUR bewegte sich die Merck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 160,20 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 160,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 160,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.119 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 145,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 10,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 11.05.2023. Es stand ein EPS von 2,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.293,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.568,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,78 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

