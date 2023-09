Merck Aktie News: Merck am Mittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 163,95 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 163,95 EUR abwärts. Die Merck-Aktie sank bis auf 163,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.198 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,70 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 11,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,00 EUR.

Merck ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,64 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.302,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,76 EUR je Aktie.

