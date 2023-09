Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 164,00 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 164,00 EUR nach. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,95 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.715 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 23,66 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 145,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 12,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,63 EUR je Merck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 03.08.2023. Es stand ein EPS von 2,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5.302,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Merck die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

