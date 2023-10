Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag im Minus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 146,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 146,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 145,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.692 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 38,62 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 0,55 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 204,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 03.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,64 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Am 14.11.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,76 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich