Merck Aktie News: Merck büßt am Mittwochvormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 147,55 EUR ab.

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 147,55 EUR ab. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 147,15 EUR ein. Mit einem Wert von 147,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 7.571 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 37,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 145,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 1,32 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.302,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

