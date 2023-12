Merck Aktie News: Merck büßt am Montagvormittag ein

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 139,20 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 139,20 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 138,80 EUR. Bei 139,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 9.143 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Gewinne von 45,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.12.2023 gab der Anteilsschein bis auf 134,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 3,52 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,75 EUR an.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.173,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.805,70 EUR umsetzen können.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

