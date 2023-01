Merck Aktie News: Merck gibt am Donnerstagnachmittag ab

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 188,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 187,15 EUR. Bei 191,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 221.740 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,30 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 22,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 213,60 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,24 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.973,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 10,31 EUR im Jahr 2022 aus.

