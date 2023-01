Merck Aktie News: Merck gibt am Vormittag nach

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 190,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 190,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 191,55 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.221 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 213,60 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 10.11.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.805,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.973,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.03.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

