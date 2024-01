Aktie im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Aufschlag

19.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 147,00 EUR.

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 147,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 148,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 147,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.178 Merck-Aktien den Besitzer. Am 26.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 195,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 24,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,64 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,43 EUR an. Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden. Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer

