Kurs der Merck

Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

19.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 147,20 EUR.

Werbung

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 147,20 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 147,60 EUR. Mit einem Wert von 147,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.044 Merck-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,75 EUR) erklomm das Papier am 26.01.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,98 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,76 Prozent. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,43 EUR. Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Merck dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,43 EUR je Aktie in den Merck-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Merck KGaA