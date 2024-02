Merck Aktie News: Merck am Mittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 154,50 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 154,50 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 153,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.163 Merck-Aktien.

Am 23.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,65 Prozent. Bei 134,30 EUR fiel das Papier am 13.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,18 EUR je Merck-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 183,43 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 2,12 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.805,70 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,39 EUR je Aktie belaufen.

