Merck Aktie News: Merck gibt am Montagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 155,50 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 155,50 EUR ab. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 153,75 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 154,80 EUR. Zuletzt wechselten 74.665 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 186,40 EUR markierte der Titel am 23.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,87 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Abschläge von 13,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,18 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 183,43 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.173,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.805,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,39 EUR je Merck-Aktie belaufen.

