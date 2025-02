Merck Aktie News: Merck behauptet sich am Nachmittag

Kurs der Merck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Merck-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 136,15 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 136,15 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 137,75 EUR zu. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 135,95 EUR. Bei 136,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 125.006 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Gewinne von 30,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,80 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,46 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,33 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 183,14 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 14.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,17 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

