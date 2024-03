Merck Aktie News: Merck am Dienstagmittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Bei der Merck-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 156,45 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 156,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,10 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 155,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.150 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 07.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,98 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,31 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 184,17 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.173,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.805,70 EUR umgesetzt worden waren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,56 EUR je Aktie aus.

