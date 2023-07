Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 149,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 149,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 150,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 149,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.045 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 207,78 EUR an.

Am 11.05.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,41 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,83 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

