Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittwochnachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 149,65 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 149,65 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,90 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.229 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 26,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (145,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 2,71 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 207,78 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.293,00 EUR – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.198,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Merck-Investment eingefahren

Bayer-Aktie schwächelt, Merck-Aktie zieht an: HSBC-Studie spaltet

Merck-Aktie tiefer: Stifel nimmt Bewertung von Merck wieder auf