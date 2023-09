Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Merck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 159,55 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 159,55 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 158,60 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 160,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.330 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,11 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 145,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,74 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,00 EUR an.

Merck veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,64 EUR je Aktie vermeldet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,76 EUR je Aktie.

