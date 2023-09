Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 158,85 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 158,85 EUR abwärts. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 158,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.348 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2023 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Mit Abgaben von 8,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 204,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 EUR, nach 2,64 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.302,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.568,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

