Blick auf Aktienkurs

Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Donnerstagmittag

19.10.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 150,70 EUR.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 3,5 Prozent auf 150,70 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 154,80 EUR. Bei 150,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 233.005 Merck-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 34,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2023 (145,45 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,48 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 204,00 EUR. Am 03.08.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,78 Prozent auf 5.302,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Merck-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Merck-Aktie Deutsche Unternehmen holen mehr Frauen in die Vorstandsetage - Nur zwei DAX-Konzerne ohne Top-Managerinnen Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Merck KGaA