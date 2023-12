Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 140,35 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 140,35 EUR. Bei 140,05 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,05 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.322 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 30,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,31 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 193,75 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2023 8,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Abschläge