Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag billiger

Die Merck-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 188,20 EUR. Bei 188,00 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.778 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2022 auf bis zu 153,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 213,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 10.11.2022. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,24 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.805,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.973,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 07.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 10,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Moderna-Aktie: Wie Moderna zum Pionier der mRNA-Technologie wurde

Merck-Aktie klettert auf Hoch seit April 2022

Merck-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck 2016