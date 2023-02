Merck Aktie News: Merck am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Die Merck-Aktie bewegte sich um 12:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 183,45 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 184,45 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,85 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.725 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 22.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 153,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 19,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 213,20 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 10.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.805,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.973,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,74 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 10,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

