Merck Aktie News: Merck am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 155,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 155,20 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 154,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,25 EUR. Zuletzt wechselten 34.050 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 20,10 Prozent Luft nach oben. Am 13.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 15,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 183,43 EUR für die Merck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Merck-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,39 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

