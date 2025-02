Merck Aktie News: Merck am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 136,45 EUR nach oben.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 136,45 EUR. Bei 136,60 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 135,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 127.893 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2025 (132,80 EUR). Mit Abgaben von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,33 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,14 EUR je Merck-Aktie an.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,70 EUR je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,72 EUR je Aktie belaufen.

