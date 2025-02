Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Merck

Merck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 134,75 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 134,75 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 134,45 EUR nach. Bei 135,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.135 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 23,87 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 132,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 1,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,14 EUR an.

Am 14.11.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,17 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,72 EUR fest.

